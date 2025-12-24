Für die Swisscom liegt laut «Berner Zeitung» und «Bund» wegen eines Einspruchsverfahrens für einzelne Steuerperioden noch keine definitive Veranlagung vor. Swisscom zahle nur «provisorisch», schrieb die Medienstelle auf Anfrage der Zeitungen. Gemäss Geschäftsbericht waren es im letzten Jahr 310 Millionen Franken gewesen, 2023 346 Millionen Franken.
Hintergrund sei wohl ein Streit um die interkantonale Steuerausscheidung, da Swisscom schweizweit tätig und nicht nur am Hauptsitz in Ittigen im Kanton Bern steuerpflichtig sei. Dem Vernehmen nach fordere der Kanton Zürich einen höheren Steueranteil, als er derzeit erhalte. Die Steuerverwaltung habe sich nicht dazu äussern wollen, so der Medienbericht.
(AWP)