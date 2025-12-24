Hintergrund sei wohl ein Streit um die interkantonale Steuerausscheidung, da Swisscom schweizweit tätig und nicht nur am Hauptsitz in Ittigen im Kanton Bern steuerpflichtig sei. Dem Vernehmen nach fordere der Kanton Zürich einen höheren Steueranteil, als er derzeit erhalte. Die Steuerverwaltung habe sich nicht dazu äussern wollen, so der Medienbericht.