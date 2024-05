Die Swiss Football League (SFL) habe die nationalen Medienrechte an den Spielen der beiden höchsten Spielklassen an die Swisscom-Tochter Blue Entertainment und die SRG vergeben, teilten die SFL und die Swisscom am Dienstag in Communiqués mit. Die am 26. Februar gestartete Ausschreibung umfasste die audiovisuellen Rechte an allen Spielen der Super League, der Challenge League und an der Barrage.