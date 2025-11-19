«Die Überprüfung der Eignerstrategie hat gezeigt, dass sich die Mehrheitsbeteiligung an der Swisscom insbesondere aus sicherheitspolitischen Gründen rechtfertigt», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Swisscom betreibe eine kritische Infrastruktur. Ein Ausfall des Fest- oder Mobilfunknetzes und des Internets hätte demnach «weitreichende Folgen für die Wirtschaft und die Bevölkerung».