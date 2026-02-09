Die 2001 gegründete Cablex AG mit Sitz in Gümligen (BE) ging aus der Netzbauabteilung von Swisscom Fixnet AG hervor und ist heute deren Hauptlieferant. Das Unternehmen ist auf den Bau, den Unterhalt und Betrieb von Netzinfrastruktur-Lösungen spezialisiert. Seit 2024 ist Cablex zudem mit einem Ableger in Deutschland tätig.