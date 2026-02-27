Die Telekom-Branche setze die KI bereits erfolgreich ein, da diese über grosse Datenmengen, Prozesse und Kunden verfüge, die von Effizienzsteigerungen und Margenverbesserungen profitieren können, schrieb der UBS-Analyst Polo Tang in einer separaten Kundennotiz vor Wochenfrist. Konkrete Beispiele für die Vorteile von KI für den Sektor seien der Einsatz von Chatbots zur Senkung der Callcenter-Kosten und die personalisierten Angebote zu bestimmten Zeiten zur Kundengewinnung und -bindung, wodurch die Kosten ebenfalls reduziert werden können.