Die deutsche Fachzeitschrift "Connect" findet in ihrem in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten, jährlichen Mobilfunktest nur lobende Worte für die Schweiz. Das Land zeige im Vergleich zu Deutschland und Österreich, welche Anforderung man stellen kann. Insbesondere der Unterschied zwischen Stadt und Land sei in der Schweiz deutlich weniger stark ausgeprägt als in den beiden Nachbarländern.