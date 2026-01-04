Auch für die Kundschaft von Sunrise ist der Kanal seit dem 10. Dezember nicht mehr verfügbar, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Dies, «weil sich Inhalte oftmals in einem rechtlichen Graubereich bewegen». Der englischsprachige und auf ein westliches Publikum ausgerichtete Kanal von Al Jazeera hingegen ist hierzulande bei beiden Anbietern nach wie vor zu empfangen.