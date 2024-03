Die Swisscom-Medienstelle bestätigte am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Aussage des Chefs für Regulierung und Politik bei Swisscom, Thomas Stemmler, in der «SonntagsZeitung». Laut Stemmler braucht es bei der von der Weko bevorzugten Glasfaserarchitektur viele zusätzliche Kabel, die in den vorhandenen Rohren im Boden nicht Platz haben.