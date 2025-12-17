Glücksfall für Anbieter

Die Schweiz hatte Glück, dass die UMTS-Auktion einige Monate später stattfand, als sich das Klima schon markant abgekühlt hatte und Luft aus der Internetblase entwichen war. Und so wurde die Auktion der Schweizer UMTS-Lizenzen im Dezember 2000 für den Bund zu einem Reinfall: Statt der erwarteten Milliarden kamen mit 205 Millionen Franken nur wenig mehr als der Mindestbetrag zusammen. Dabei hatte der damalige Swisscom-Chef Jens Alder nur wenige Monate vorher mit einem Betrag von 2,5 Milliarden Franken alleine für seinen Konzern gerechnet.