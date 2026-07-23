Kunden werden auf neues Angebot umgestellt

Wingo hatte am 13. Mai 2026 ein neues Mobilfunk-Angebot lanciert. Nun werden die Kunden ab September auf das neue Angebot umgestellt, wie eine Swisscom-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage sagte: «Die neuen Abos bieten in der Regel mehr Leistung und die Monatsgebühr kostet in den meisten Fällen maximal 1 Franken mehr.» Die Kunden würden bis Ende Juli über das neue Angebot und ihre Umstellung informiert.