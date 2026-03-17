Ein typischer Vierpersonenhaushalt zahlt im Jahr 2027 zehn Franken weniger für die Nutzung des Netzes. Auch Unternehmen profitierten, teilte die nationale Swissgrid am Dienstag mit. Die Kosten für die Privathaushalte sinken auf rund 54 Franken, was gemäss Mitteilung rund 4,5 Prozent der gesamten erwarteten Stromkosten des Haushalts entspricht. Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von 90'000 Kilowattstunden profitieren von einer Kostenreduktion um 200 auf 1086 Franken.