Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt müsse voraussichtlich rund 64 Franken pro Jahr zahlen, was fast fünf Prozent der erwarteten Stromkosten entspreche, teilte Swissgrid am Montagabend mit. 2025 musste ein solcher Haushalt noch mit Kosten von rund 77 Franken rechnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Bei einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt wird mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden gerechnet. Ein Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von 90'000 Kilowattstunden müsse 2026 mit Kosten von 1286 Franken rechnen - im laufenden Jahr seien es 1540 Franken.