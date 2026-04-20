Höhere Investitionen, tieferer Umsatz

Die Gesamtinvestitionen stiegen um 33 Millionen auf 356,6 Millionen Franken. Davon flossen 281,2 Millionen in den Netzausbau und 15,3 Millionen in die Instandhaltung. Im Rahmen der Strategie «Netz 2040» plant Swissgrid bis ins Jahr 2040 Investitionen von insgesamt 5,5 Milliarden Franken in 31 Netzprojekte. Als wichtigen Meilenstein im Jahr 2025 führte das Unternehmen etwa die erhaltene Baubewilligung für die Leitung im neuen Gotthardstrassentunnel auf.