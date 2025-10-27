Die Zeichnungsfrist läuft vom 10. bis am 21. November 2025. Jedem bisherigen Anteil wird dabei ein Bezugsrecht zugeteilt, 14 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils zu einem Ausgabepreis von 165,00 Franken (netto). Maximal sollen knapp 403'000 neue Anteile ausgegeben werden.