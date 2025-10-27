Sie hat einen Umfang von maximal 66,5 Millionen Franken und soll zum weiteren Ausbau des Immobilienportfolios sowie zur Rückzahlung von Fremdmitteln verwendet werden, wie die Pensimo Fondsleitung am Montag mitteilte.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 10. bis am 21. November 2025. Jedem bisherigen Anteil wird dabei ein Bezugsrecht zugeteilt, 14 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils zu einem Ausgabepreis von 165,00 Franken (netto). Maximal sollen knapp 403'000 neue Anteile ausgegeben werden.
Vom 10. bis am 19. November 2025 findet ein Bezugsrechtehandel statt. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 28. November.
(AWP)