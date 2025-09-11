Die Anlagerendite stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 6,38 Prozent, nachdem sie 2023/24 nur 2,84 Prozent betragen hatte, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Der Marktwert des Immobilienportfolios legte um 7,7 Prozent auf 1,39 Milliarden Franken zu. Auch die Mieterträge erhöhten sich spürbar: Sie kletterten um 8 Prozent auf 49,4 Millionen Franken.