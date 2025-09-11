Die Anlagerendite stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 6,38 Prozent, nachdem sie 2023/24 nur 2,84 Prozent betragen hatte, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Der Marktwert des Immobilienportfolios legte um 7,7 Prozent auf 1,39 Milliarden Franken zu. Auch die Mieterträge erhöhten sich spürbar: Sie kletterten um 8 Prozent auf 49,4 Millionen Franken.
Die Mietzinsausfallrate stieg leicht auf 3,64 Prozent, nach 2,89 Prozent im Vorjahr. Insgesamt resultierte ein markanter Gewinnsprung: Der Gesamterfolg erreichte 54,2 Millionen Franken nach 22,8 Millionen im Vorjahr.
Die Investoren sollen erneut eine Ausschüttung von 4,55 Franken pro Anteilsschein erhalten. Das entspricht einer Ausschüttungsrendite von 2,16 Prozent und liegt wie im Vorjahr auf unverändertem Niveau.
Die Fondsleitung prüft für das vierte Quartal 2025 eine Kapitalerhöhung von rund 65 Millionen Franken. Mit dem frischen Geld will Swissinvest laut der Mitteilung bestehende Projekte finanzieren, weitere Liegenschaften erwerben und Fremdkapital reduzieren. Bereits in der Berichtsperiode waren vier Liegenschaften mit einem Volumen von knapp 50 Millionen Franken erworben worden.
(AWP)