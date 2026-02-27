Aufgrund des Wachstums plant die Fondsleitung Pensimo eine Kapitalerhöhung Mitte März.
Die Mietzinseinnahmen lagen im ersten Halbjahr bei 25,8 Millionen Franken, ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, wie Pensimo am Freitag mitteilte. Der Gesamterfolg kletterte auf 31,9 Millionen Franken nach 12,9 Millionen. Die Anlagerendite für das dritte und vierte Quartal 2025 betrug 3,3 Prozent.
Zurückzuführen ist das Ergebnis insbesondere auf eine marktbedingte Aufwertung der Bestandesliegenschaften sowie auf die getätigten Akquisitionen in Zürich, hiess es. Der Marktwert des Immobilienbestands stieg per Ende Dezember 2025 um 18 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken.
Zu den beiden neuen Zugängen gehören eine sanierte Wohn- und Geschäftsliegenschaft in Zürich-Wieikon sowie eine Büroliegenschaft in Zürich-Oerlikon, deren Miteigentümerin die Anlagestiftung Pensimo ist. Das Anlagevolumen der Zukäufe beträgt rund 210 Millionen Franken.
Für das Gesamtjahr zeigt sich Pensimo optimistisch. Durch die Zukäufe werde mit rund 5 Millionen Franken zusätzlichen Soll-Mieterträgen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.
Zudem will die Fondsleitung voraussichtlich Mitte März eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 170 Millionen Franken durchführen. Die genauen Konditionen würden zeitnah bekanntgegeben, teilte Pensimo mit. Die Mittel sollen zur Rückführung von Fremdfinanzierungen und zum weiteren Ausbau des Portfolios verwendet werden.
(AWP)