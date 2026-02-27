Zudem will die Fondsleitung voraussichtlich Mitte März eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 170 Millionen Franken durchführen. Die genauen Konditionen würden zeitnah bekanntgegeben, teilte Pensimo mit. Die Mittel sollen zur Rückführung von Fremdfinanzierungen und zum weiteren Ausbau des Portfolios verwendet werden.