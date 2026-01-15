Santhera Pharmaceuticals Holding AG hat von der Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic die Genehmigung für Agamree (Vamorolone) zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab vier Jahren erhalten. Die Zulassung basiert auf Daten der Phase-2b-Studie VISION-DMD sowie den Bewertungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur.