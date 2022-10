In der rollenden Prüfung durch die Zulassungsbehörde erfüllte der modifizierte Impfstoff die Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität. Verabreicht wird er in einer Dosis von 30 Mikrogramm. Die Hälfte davon besteht aus dem originalen mRNA-Impfstoff (Tozinameran) und die andere Hälfte aus dem mRNA-Wirkstoff gegen die Omikron-Variante (Ritozinameran).