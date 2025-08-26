Diese Produkte könnten nicht deklarierte und gesundheitsschädliche Substanzen enthalten und qualitativ schlecht oder falsch dosiert sein. GLP-1-Rezeptorantagonist-Wirkstoffe seien in sozialen Medien aktuell stark präsent, schrieb Swissmedic am Dienstag. Fälscher und dubiose Anbieter vermarkten dabei vermehrt Kapseln, Tropfen oder Nahrungsergänzungsmittel mit Bezeichnungen wie «GLP-1» als Nahrungsergänzung, Kapseln oder Tropfen. Oft tragen sie erfundene Gütesiegel oder Logos von Zulassungsbehörden wie Swissmedic.