Diese Produkte könnten nicht deklarierte und gesundheitsschädliche Substanzen enthalten und qualitativ schlecht oder falsch dosiert sein. GLP-1-Rezeptorantagonist-Wirkstoffe seien in sozialen Medien aktuell stark präsent, schrieb Swissmedic am Dienstag. Fälscher und dubiose Anbieter vermarkten dabei vermehrt Kapseln, Tropfen oder Nahrungsergänzungsmittel mit Bezeichnungen wie «GLP-1» als Nahrungsergänzung, Kapseln oder Tropfen. Oft tragen sie erfundene Gütesiegel oder Logos von Zulassungsbehörden wie Swissmedic.
Als «natürlich» beworbene Produkte enthielten pharmakologisch aktive Substanzen ohne Deklaration oder Dosierungsangaben. Weiter fielen Swissmedic Fälschungen und nicht zugelassene Nachahmerprodukte auf. So sind Abnehmspritzen mit gefälschten Etiketten im Angebot oder Substanzen, die noch erforscht werden. Das kann in Einzelfällen lebensbedrohlich sein.
(AWP)