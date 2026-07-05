Doch die Abbauwellen seien längst auch auf andere Branchen übergeschwappt, sagt eine Wirtschaftsanwältin mit Spezialgebiet Arbeitsrecht. Die Schweiz sei zu teuer für Blue Collars, also lagert man aus. Das sei im Grunde nicht neu, genauso wenig wie der immer stärker werdende Franken. Und als wäre das nicht genug, komme mit KI bereits das nächste Übel für Büro-Jobs. Hirzel fordert indes Massnahmen der Politik zur Stärkung der Wirtschaft, wie einen besseren Marktzugang und er kritisiert die Blockade bei Freihandelsabkommen.