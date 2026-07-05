Die UBS streicht Tausende Stellen, Novartis 550, Takeda 280, Sunrise knapp 150. Diese und andere News machten zuletzt Schlagzeilen. Swissmem-Präsident Martin Hirzel spricht von einer «Super-Rezession» mit dem Verlust von 6600 Arbeitsplätzen in der Industrie im Jahr 2025.
Doch die Abbauwellen seien längst auch auf andere Branchen übergeschwappt, sagt eine Wirtschaftsanwältin mit Spezialgebiet Arbeitsrecht. Die Schweiz sei zu teuer für Blue Collars, also lagert man aus. Das sei im Grunde nicht neu, genauso wenig wie der immer stärker werdende Franken. Und als wäre das nicht genug, komme mit KI bereits das nächste Übel für Büro-Jobs. Hirzel fordert indes Massnahmen der Politik zur Stärkung der Wirtschaft, wie einen besseren Marktzugang und er kritisiert die Blockade bei Freihandelsabkommen.
(AWP)