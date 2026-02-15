Übers Gesamtjahr beläuft sich das Minus in den USA laut Hirzel auf 8 Prozent, was einem Rückgang von rund 800 Millionen Franken entspricht. Als Hauptgrund nennt er das «Zollchaos», das die US-Regierung angerichtet habe. Die Unsicherheit sei massiv - «in einem so instabilen Umfeld kauft auch niemand eine Maschine, die Millionen von Dollar kostet». Trotzdem glaube er an den US-Markt: Sobald sich die Verunsicherung lege, sei mit einer Erholung zu rechnen. Entscheidend sei nun, das bestehende Zollabkommen zu sichern und die aktuell geltenden 15 Prozent Zölle zu stabilisieren.