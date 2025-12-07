Es gipfelte im Chaos – und kam sogar zu einer Strafanzeige. Im Juli verkaufte die Eidgenössische Münzprägestätte Swissmint das «100 Jahre 100-Franken-Vreneli» online. Doch die Auktion lief aus dem Ruder: Es gab einen riesigen Ansturm auf die limitierten Vreneli – die Website brach zusammen. Der Frust bei Sammlern war gross. Kaum einem gelang es, ein Goldvreneli zu ergattern.