Seit der Gründung 1954 in Genf ist das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, die Drehscheibe der weltweiten Teilchenphysik. Kernstück ist der Large Hadron Collider (LHC). Er ist das leistungsfähigste Forschungsinstrument seiner Art. In diesem unterirdischen Ring mit einem Umfang von 27 Kilometern an der französisch-schweizerischen Grenze werden Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann zur Kollision gebracht.