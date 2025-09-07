Das Problem ist, dass das Schweizer Markenrecht nur für Schweizer Marken gilt. «Im Ausland sieht man oft ein Schweizerkreuz auf Kosmetik, Käse oder Uhren, die mit der Schweiz nichts zu tun haben», so der Experte weiter. Doch dagegen ist der Bund machtlos – er kann rechtlich nicht gegen diese Firmen vorgehen.