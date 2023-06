Swissport und die belgische ASL Airlines haben ihren Vertrag für die Abfertigung von Fracht am Flughafen in Lüttich verlängert. Damit wird das bereits seit 2017 bestehende Vertragsverhältnis mit einem der grössten Kunden in Belgien verlängert, wie Swissport am Freitag mitteilte.

02.06.2023 14:38