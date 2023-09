Die Verantwortlichen zeigen sich in der Medienmitteilung «bestürzt über diese Entscheidung der Behörden». Diese unterschätzten «möglicherweise die Bedeutung der Betriebssicherheit am Flughafen München», schreiben sie. Swissport Losch wickle jedes Jahr mehr als 112'000 Flüge und damit rund 40 Prozent der Flugbewegungen in München ab. Der Flughafen in München ist der zweitgrösste Deutschlands und ein wichtiges Drehkreuz.