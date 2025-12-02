Ende August hatte das Papier ein Jahreshoch bei 576,50 Franken erreicht. Im Einklang mit der jüngsten Bitcoin-Schwäche sackte der Kurs dann aber deutlich ab. Die Kursziele vieler Analysten sind aber noch immer recht hoch. Erst letzte Woche nahm beispielsweise die Bank of America die Abdeckung der Swissquote-Aktie mit dem Rating Buy und einem Kursziel von 543 Franken auf.