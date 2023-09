Der 1979 geborene Verrier ist seit 2019 als General Manager der Swissquote Bank Europe in Luxemburg tätig, wie das Schweizer Finanzinstitut am Mittwoch mitteilte. Der gebürtige Franzose sei in seiner zwanzigjährigen Karriere im Bankgeschäft in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen, unter anderem in den Bereichen Operations, IT-Entwicklung und Sicherheitsanalyse.