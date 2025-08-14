In den Monaten Januar bis Juni steigerte Swissquote den Nettoertrag im Jahresvergleich um 13,0 Prozent auf 358,2 Millionen Franken, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Swissquote profitierte dabei vor allem von der hohen Volatilität an den Märkten und der damit verbundenen grösseren Handelstätigkeit. Daher zeigte auch der Handelsertrag mit einem Plus von 46 Prozent das mit Abstand grösste Wachstum. Die Aktien steigen vorbörslich 1,1 Prozent.