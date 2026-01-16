Die Finanzzahlen seien durch das Kundenwachstum, resiliente Erträge aber auch durch einmalige Positionen mit einem positiven Nettoeffekt von rund 50 Millionen gestützt, schreibt Swissquote in der Mitteilung. Dabei war der bedeutendste Sondereffekt die Neubewertung der ursprünglichen 50 Prozent-Beteiligung von Swissquote an Yuh nach dem Erwerb der verbleibenden 50 Prozent. Die Online-Bank hatte im Sommer 2025 die Beteiligung der Postfinance an der Finanzapp übernommen.