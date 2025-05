Die hohen Handelsaktivitäten führten allerdings auch zu Ausfällen auf der Swissquote-Plattform. So habe es am 4. April doppelt so viel Volumen wie am stärksten Covid-Handelstag gehabt, so Bürki. «Es war der Wahnsinn. Wir glaubten, dass wir zusätzlich Opfer einer Cyberattacke waren. Das war aber nicht der Fall.»