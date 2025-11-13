Köng sitzt seit Mai 2025 im Verwaltungsrat und war zuvor über zwölf Jahre CEO von Postfinance.
Der derzeitige Verwaltungsratspräsident Markus Dennler wird nächstes Jahr die Altersgrenze erreichen und entsprechend nicht mehr zur Wiederwahl antreten, wie die Online-Bank am Donnerstag bekanntgab. Er gehört dem Verwaltungsrat seit 2005 an und leitet ihn seit 2019.
Unter seiner Führung sei die Marktkapitalisierung auf mehr als das Zehnfache gestiegen, wird sein Leistungsausweis gelobt. Das Unternehmen hat zuletzt vor allem vom Boom bei Kryptowährungen profitiert und ist aktuell rund 7,5 Milliarden Franken wert.
Köng seinerseits, der umfassende Fachkenntnisse im Bank- und Finanzwesen mitbringe, werde noch vor seinem Amtsantritt an Treffen mit institutionellen Investoren teilnehmen, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, heisst es in der Mitteilung weiter.
Swissquote und Postfinance haben bereits seit ein paar Jahren eine vertiefte Zusammenarbeit. Zuletzt hatte Swissquote die Finanzapp Yuh, die vor vier Jahren in Zusammenarbeit mit Postfinance gestartet worden war, vollständig übernommen.
(AWP)