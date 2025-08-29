Mit der Unterstützung von Swissquote solle der Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis beschleunigt werden. Das Unternehmen betonte, es leiste damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz sensibler Daten und Vermögenswerte. Swissquote ist nach eigenen Angaben Schweizer Marktführer im Digital Banking und verwaltet Kundengelder von über 80 Milliarden Franken.