Insgesamt steigerte Swissquote den Nettoertrag in den ersten sechs Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahre um einen Drittel auf 265,6 Millionen Franken, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Damit seien auch die eigenen Erwartungen übertroffen worden. Allerdings ging der Grossteil des Wachstums auf nicht-transaktionsbasierte Erträge wie Nettozinsertrag und Depotgebühren zurück. Diese hätten damit erstmals die Erträge aus Transaktionen der Kunden wie etwa Courtagen übertroffen, so Swissquote.