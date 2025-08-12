Das Gewichtsverhältnis der Experten beginnt sich damit langsam zu verschieben. Während vor zwei Monaten noch drei Kaufempfehlungen vorlagen und vier Experten zu halten rieten, sind es nun noch zwei Kaufempfehlungen, fünf Halten und eine Verkaufsempfehlung. Das aktuelle Kursniveau liegt rund 27 Prozent über den durchschnittlichen Kurszielen.