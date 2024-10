Der Konkurrent von Givaudan, DSM-Firmenich und International Flavors & Fragrances steigerte die Erlöse in den ersten neun Monaten um 5,9 Prozent auf 3,82 Milliarden Euro, im dritten Quartal lag das Plus bei 6,4 Prozent. «Symrise hat im dritten Quartal nahtlos an die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate anknüpfen können», erklärte Parisot. Alle Segmente hätten zum Wachstum beigetragen. Die stärksten Zuwächse verzeichnete die Region Lateinamerika mit 27,4 Prozent, gefolgt von Asien-Pazifik und dem Bereich Europa, Afrika, Mittlerer Osten mit jeweils rund elf Prozent. Wesentliche Wachstumstreiber seien die Geschäftsbereiche Food & Beverage, Fragrance, Aroma Molecules und Pet Food gewesen.