Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten blieben vom Umsatz 21,8 Prozent hängen. Absolut bedeutet das einen Rückgang des operativen Gewinns um knapp 2 Prozent auf 553 Millionen Euro. Der Rückgang lag an Kosten im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm des Unternehmens sowie an den geopolitischen Spannungen in Nahost. Dennoch übertraf der Dax -Konzern die mittlere Analystenschätzung etwas. Unter dem Strich verdienten die Niedersachsen mit 265 Millionen Euro einen Tick weniger als vor einem Jahr. Die Jahresziele bestätigte Symrise-Chef Jean-Yves Parisot.