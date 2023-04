Der Agrochemiekonzern mit Schweizer Wurzeln, der seit 2017 in chinesischer Hand ist, profitierte grundsätzlich nach wie vor von der gestiegenen Nachfrage der Landwirte nach Produkten für den Nahrungsmittelanbau. Während der Saatgutmarkt sich weiterhin robust entwickelt habe, habe sich das Wachstum im Pflanzenschutzmarkt für nicht-selektive Herbizide allerdings verlangsamt, da in der gesamten Lieferkette hohe Lagerbestände abgebaut wurden, teilte Syngenta mit. Die Gruppe habe dabei an notwendigen Preiserhöhungen festgehalten, um gestiegene Kosten auszugleichen.