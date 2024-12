Bei dem nachhaltigkeitsorientierten Konsortialkredit handle es sich um den grössten seiner Art auf dem asiatisch-pazifischen Kreditmarkt im laufenden Jahr, wie das zur chinesischen Sinochem gehörende Unternehmen am Montag mitteilte. Federführend bei der Transaktion seien die Agricultural Bank of China, die Bank of China, die China Construction Bank, Crédit Agricole, DBS und die Industrial and Commercial Bank of China. Den Erlös verwende Syngenta für Refinanzierungs- und allgemeine Betriebskapitalzwecke. Im März hatte der Konzern einen jahrelang vorangetriebenen Börsengang in Shanghai auf Eis gelegt.