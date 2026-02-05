Der Agrarchemie- und Saatgutkonzern Syngenta bereitet Insidern zufolge einen ‌der weltweit ‌grössten Börsengänge des Jahres vor. Das zum chinesischen Staatskonzern Sinochem gehörende Unternehmen strebe eine Notierung in ​Hongkong an, bei der ‌bis zu zehn ‌Milliarden Dollar erlöst werden könnten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Syngenta erwäge, bis zu 20 Prozent ⁠der Anteile zu platzieren. Über die genaue Grösse und den Zeitpunkt sei jedoch noch ​nicht entschieden worden, dies hänge vom ‌Marktumfeld ab.