Der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut sei dabei, ​Banken für den Deal auszusuchen. In dem Zusammenhang führe das Unternehmen Gespräche mit Goldman Sachs, UBS und der chinesischen ‌Investmentbank CICC. Syngenta sei auch im Austausch mit Morgan Stanley und HSBC, sagten ‌weitere mit der Angelegenheit vertraute Personen. CICC, UBS und HSBC lehnten eine Stellungnahme ab, Goldman Sachs und Morgan Stanley reagierten zunächst nicht auf Anfragen. Einer der Insider erklärte, bisher sei keine Bank mandatiert worden. Der Prozess habe erst begonnen, und Syngenta peile eine Börsennotiz bis zum Ende des Jahres an.