Der Betriebsgewinn (EBITDA) erhöhte sich um 5,0 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Die entsprechende Marge verbesserte sich im Jahresvergleich damit leicht auf 21,9 Prozent. Syngenta führt die Gewinnverbesserung vor allem auf eine konsequente Ausrichtung auf margenstarke Geschäftsbereiche wie auch auf ein «diszipliniertes Kostenmanagement» zurück.