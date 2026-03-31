Zudem gab der ‌Konzern einen Wechsel in der Führungsetage bekannt: Nelson Jiang habe zum 1. März ​den Posten ​des Finanzchefs ⁠übernommen. Sein Vorgänger Hengde ​Qin rücke auf die ⁠neu geschaffene Position des Chief ‌Operating Officer (COO) und verantworte künftig die Umsetzung der gruppenweiten Strategie und die ‌zentralen Unternehmensfunktionen.