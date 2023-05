Doch statt wie geplant am "Star Market" der Shanghaier Börse - dem chinesischen Äquivalent zur amerikanischen Nasdaq - sollen die Aktien am Haupttableau kotiert werden. Die Syngenta Group hat ihren Antrag auf einen Börsengang am Star Market zurückgezogen und wird sich stattdessen "umgehend" um eine öffentliche Notierung am Main Board der Shanghai Stock Exchange bewerben, teilte die Gruppe am Donnerstag mit.