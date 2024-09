«Letzte Woche gab Syngenta intern bekannt, dass das Unternehmen aufgrund eines verschärften und anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfelds den Personalbestand am Hauptsitz in Basel reduzieren will», erklärte ein Sprecher des zur chinesischen Sinochem gehörenden Unternehmens am Mittwoch auf Anfrage. «Dieses Programm zielt darauf ab, den Personalbestand in Basel 2024 um rund 150 Stellen zu reduzieren.»