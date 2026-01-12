Nach Angaben von Bloomberg des vergangenen Novembers wird nun ein Gang an Hongkonger Börse erwogen, ein europäischer Handelsplatz ist indes nicht vom Tisch gewesen, «wobei auch die Schweiz wieder diskutiert wird», sagt Serge Nussbaumer des Wertschriftenhauses Maverix auf Anfrage von cash.ch. «Die Chancen liegen klar in der Grösse, dem globalen Umsatz und der starken Marke, die institutionelle Investoren anziehen kann», führt der Experte aus. Risiken sieht er in den volatilen Marktbedingungen, doch auch in politischen und geopolitischen Fragezeichen - speziell bezogen auf die chinesische Eigentümerschaft. Dies könne bei europäischen Anlegern zu Zurückhaltung führen.