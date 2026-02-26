Syngenta mit Sitz in Basel wolle im zweiten Quartal ‌den Prospekt für die Notierung ‌in Hongkong einreichen, ​sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der eigentliche Börsengang (IPO) sei für das vierte Quartal geplant, hänge aber von ‌den Marktbedingungen ab. Mit einem angestrebten Volumen von bis zu zehn Milliarden Dollar könnte ​es einer der weltweit grössten Börsengänge ​des Jahres 2026 werden.