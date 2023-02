Der ohnehin in Aussicht gestellte Rückgang von Umsatz und operativem Gewinn dürfte entsprechend noch stärker ausfallen als bisher vermutet. In der Folge will der Vorstand auch das geplante Budget für Zukäufe drastisch reduzieren. Die Synlab-Aktie geriet nach Bekanntwerden der Nachricht nach Börsenschluss unter Druck und notierte auf der Plattform Tradegate viereinhalb Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs.