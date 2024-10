Wachstum dank IPO

Syntegon wolle in der Schweiz an die Börse, weil die SIX für mittelgrosse Technologiegesellschaften gute Voraussetzungen biete, so der Sprecher gegenüber FuW. Der Börsengang solle die langfristige Finanzierung aus eigener Kraft sicherstellen und damit die langfristigen Wachstumsambitionen untermauern.