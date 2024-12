Syrischer Ministerpräsident plädiert für freie Wahlen

Allerdings erklärte die syrische Armee, dass sie weiter militärisch gegen «Terroristen-Gruppen» in den Gebieten um die Städte Homs, Hama und Daraa vorgehe. Das israelische Militär teilte mit, es habe Streitkräfte in der von den Vereinten Nationen überwachten Pufferzone zu Syrien in Stellung gebracht, werde aber nicht in die Ereignisse in Syrien eingreifen.